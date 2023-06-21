تصميم البابل شيت والتصحيح الإلكتروني في دورة تدريبية بمركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية

عقد مركز القياس والتقويم بجامعة المنوفيه برنامج تدريبى تحت عنوان " تصميم البابل شيت والتصحيح الالكترونى "تحت إشراف الدكتورة هيام مصطفى مدير المركز ووكيل كلية التربية النوعية و الدكتور إكرامى جمال نائب مدير المركز ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رانيا عزمى مدير إدارة التدريب والاستشارات بالمركز ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و قد استهدف البرنامج التدريبي التعريف ببرنامج التصحيح الالكتروني وتصميم ورقة البابل شيت وتكويد بيانات الطلاب وربطها بقواعد البيانات بشئون التعليم لتجنب العديد من مشكلات الطلاب المرتبطة بتعامل الطلاب مع ورقة البابل شيت.

حاضر فى البرنامج التدريبي الدكتور صلاح علام مدير وحدة التصحيح الآلي بالمركز وحضر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف كليات الجامعة، وتابعت تنفيذ البرنامج التدريبي الدكتورة وفاء زهران مدير إدارة المراجعة والمتابعة بالمركز ومدير مركز الجودة بالجامعة، والدكتور ايمن عبد اللاه مدير وحدة استطلاعات الرأي بالمركز.. وشارك فى تنظيم البرنامج التدريبي أسماء الكومى المسئول الإدارى بالمركز.