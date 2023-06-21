رئيس الشهر العقاري يكشف مفاجأة للمواطنين عن تسجيل الوحدات



أعلن الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، بشرى سارة وهدية للمواطنين في عيد الأضحى المبارك.



وأوضح جمال ياقوت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مصلحة الشهر العقاري أجازت للراغبين في تسجيل عقاراتهم بالمدن الجديدة والقديمة في حالة فقد السند والعقد الابتدائي، تسجيل العقار بناء على إقرار من مقدم الطلب بفقد العقد فقط، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.



ولفت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن القرار أتاح للمواطنين تسجيل العقارات دون الالتزام بوجود عقد ابتدائي كالسابق، فقط بتقديم إقرار بفقد العقد وأن البيانات الشخصية المدونة صحيحة لتسجيل كل أنواع العقارات شرط أن تكون مقامة قبل عام 1992 أو توافر رخصة البناء، بعد إجراء الشهر العقاري معاينة للتأكد من صحة البيانات، مؤكدا أن القرار سيقضي على جميع الحالات العرفية التي تتطلب ضرورة وجود عقد ابتدائي.



ولفت إلى أن تسجيل العقار حاليا تتطلب فقط توافر الإقرار ووصل كهرباء أو مرافق، مردفا أن رسوم التسجيل ما زالت عند 3900 جنيه تحت التسوية.

