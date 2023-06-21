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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مصطفى بيومي..حصاد العمر

الأديب مصطفى بيومي
الأديب مصطفى بيومي
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من أهم مؤلفات وأعمال الكاتب والأديب مصطفى بيومي:

حصاد العمر


أولا: في الرواية


1- الصورة، 1995
2- لمحات من حياة المواطن م.ب، 1996
3- أحلام سرية، 1998
4- السيد الأستاذ الدكتور العميد، 2003
5- لعبة الحب، 2008
6- أمير المؤمنين، 2012
7- يوم، 2013
8- إنسان، 2014
9- لذة القتل، 2016
10- أما بعد، 2018 
11- ناس من المنيا، 2019
12- أكاذيب صغيرة، 2020
ثانيا: في النقد الأدبي
13- الرؤية الوفدية في روايات نجيب محفوظ، 1992
14- الفكاهة عند نجيب محفوظ، 1994
15- عصير الشخصية المصرية.. قراءة في رباعيات صلاح جاهين، 1996
16- معجم أعلام نجيب محفوظ، 1998
17- أستاذ الجامعة في عالم نجيب محفوظ، 2001
18- السينما في عالم نجيب محفوظ، 2002
19- الوظيفة الاجتماعية للماء في الأدب المصري، 2003
20- أم كلثوم في الأدب المصري، 2003
21- كشف الأقنعة.. صنع الله إبراهيم وهؤلاء، 2003
22- صنع الله إبراهيم شاهدا لا مشاهدا، 2004
23- سعد زغلول في الأدب المصري، 2004
24- نجيب محفوظ والإخوان المسلمون، 2005
25- الملك فاروق في الأدب المصري، 2007
26- الشذوذ الجنسي في الأدب المصري، 2008
27- النبي محمد في الأدب المصري، 2009
28- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، الملوك والزعماء والرؤساء، 2010
29- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، تعدد الزوجات، 2010
30- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، القرآن الكريم، 2010
31- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، الدعارة والعاهرات، 2010
32- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، المسيحية والمسيحيون، 2010
33- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، ثورة يوليو، 2010
34- دراسات في قصص يوسف الشاروني، 2013
35- وطنيون وطائفيون.. شخصيات مسيحية في الأدب المصري، 2014
36- معجم شخصيات نجيب محفوظ، ج1، 2015
37- معجم شخصيات نجيب محفوظ، ج2، 2015
38- معجم شخصيات نجيب محفوظ، ج3، 2015
39- معجم شخصيات نجيب محفوظ، ج4، 2015
40- معجم شخصيات "موسم الهجرة إلى الشمال"، 2016
41- معجم شخصيات بهاء طاهر، 2016
42- كرة القدم في الأدب المصري، 2016
43- الوظيفة والموظفون في عالم نجيب محفوظ، 2016
44- شخصيات شيوعية في الرواية المصرية، 2017
45- الحلم والكابوس.. عبد الناصر في الرواية المصرية، 2018
46- المسكوت عنه في عالم نجيب محفوظ، 2019
47- شخصية العاهرة في الأدب المصري.. الضرورة والإدانة، 2019
48- هتلر في عالم نجيب محفوظ، 2019
49- ظاهرة الحجاب في الأدب المصري، 2020
50- الوهم والكابوس.. السادات في الرواية المصرية، 2020
51- معجم شخصيات علاء الديب، 2021
52- اليهود في الرواية المصرية.. الاندماج والقطيعة، 2022
53- مئة رواية عربية، ج1، 2022
ثالثا: في السينما
54- الفلاح والسلطة في السينما المصرية، 2002
55- عباقرة الظل.. وجوه سينمائية، 2020
56- كرة القدم في السينما المصرية، 2021
57- في حب زكي رستم، 2022
58- الإخوان المسلمون والسينما، 2022
رابعا: سلسلة رواد الاستثمار
59- محمد أحمد فرغلي، 2009
60- أحمد عبود، 2009
61- فاطمة اليوسف، 2009
62- عبد اللطيف أبو رجيلة، 2009
63- آسيا داغر، 2009
64- محمد فوزي، 2010
65- سيد جلال، 2010
66- سيد ياسين، 2010
67- أنطون سيدهم، 2010
68- محمود أبو الفتح، 2010
69- سمعان صيدناوي، 2010
خامسًا: كتب أخرى
70- حقوق الإنسان في الثقافة العربية، 2010
71- اعرف، 2012
72- النبش في الذاكرة.. شبه سيرة ذاتية، 2017
سادسًا: روايات غير منشورة
73- قطرات من الوجع
74- لعبة الموت
75- لعبة الزمن
76- الأطلال
77- مذكرات قاتل
78- يوميات سعد عباس
79- ثومة
سابعًا: دراسات نقدية غير منشورة
80- موسوعة شخصيات فتحي غانم
81- موسوعة شخصيات يوسف إدريس
82- موسوعة شخصيات يحيى حقي
83- موسوعة شخصيات عبد الرحمن الشرقاوي
84- معجم شخصيات أولاد حارتنا
85- معجم شخصيات الحرافيش
86- معجم شخصيات زقاق المدق
87- رجل الدين في الأدب المصري

أحلام سرية أمير المؤمنين