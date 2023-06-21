الأربعاء 21/يونيو/2023 - 10:49 م

من أهم مؤلفات وأعمال الكاتب والأديب مصطفى بيومي:

حصاد العمر



أولا: في الرواية



1- الصورة، 1995

2- لمحات من حياة المواطن م.ب، 1996

3- أحلام سرية، 1998

4- السيد الأستاذ الدكتور العميد، 2003

5- لعبة الحب، 2008

6- أمير المؤمنين، 2012

7- يوم، 2013

8- إنسان، 2014

9- لذة القتل، 2016

10- أما بعد، 2018

11- ناس من المنيا، 2019

12- أكاذيب صغيرة، 2020

ثانيا: في النقد الأدبي

13- الرؤية الوفدية في روايات نجيب محفوظ، 1992

14- الفكاهة عند نجيب محفوظ، 1994

15- عصير الشخصية المصرية.. قراءة في رباعيات صلاح جاهين، 1996

16- معجم أعلام نجيب محفوظ، 1998

17- أستاذ الجامعة في عالم نجيب محفوظ، 2001

18- السينما في عالم نجيب محفوظ، 2002

19- الوظيفة الاجتماعية للماء في الأدب المصري، 2003

20- أم كلثوم في الأدب المصري، 2003

21- كشف الأقنعة.. صنع الله إبراهيم وهؤلاء، 2003

22- صنع الله إبراهيم شاهدا لا مشاهدا، 2004

23- سعد زغلول في الأدب المصري، 2004

24- نجيب محفوظ والإخوان المسلمون، 2005

25- الملك فاروق في الأدب المصري، 2007

26- الشذوذ الجنسي في الأدب المصري، 2008

27- النبي محمد في الأدب المصري، 2009

28- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، الملوك والزعماء والرؤساء، 2010

29- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، تعدد الزوجات، 2010

30- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، القرآن الكريم، 2010

31- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، الدعارة والعاهرات، 2010

32- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، المسيحية والمسيحيون، 2010

33- وصف مصر في أدب نجيب محفوظ، ثورة يوليو، 2010

34- دراسات في قصص يوسف الشاروني، 2013

35- وطنيون وطائفيون.. شخصيات مسيحية في الأدب المصري، 2014

36- معجم شخصيات نجيب محفوظ، ج1، 2015

37- معجم شخصيات نجيب محفوظ، ج2، 2015

38- معجم شخصيات نجيب محفوظ، ج3، 2015

39- معجم شخصيات نجيب محفوظ، ج4، 2015

40- معجم شخصيات "موسم الهجرة إلى الشمال"، 2016

41- معجم شخصيات بهاء طاهر، 2016

42- كرة القدم في الأدب المصري، 2016

43- الوظيفة والموظفون في عالم نجيب محفوظ، 2016

44- شخصيات شيوعية في الرواية المصرية، 2017

45- الحلم والكابوس.. عبد الناصر في الرواية المصرية، 2018

46- المسكوت عنه في عالم نجيب محفوظ، 2019

47- شخصية العاهرة في الأدب المصري.. الضرورة والإدانة، 2019

48- هتلر في عالم نجيب محفوظ، 2019

49- ظاهرة الحجاب في الأدب المصري، 2020

50- الوهم والكابوس.. السادات في الرواية المصرية، 2020

51- معجم شخصيات علاء الديب، 2021

52- اليهود في الرواية المصرية.. الاندماج والقطيعة، 2022

53- مئة رواية عربية، ج1، 2022

ثالثا: في السينما

54- الفلاح والسلطة في السينما المصرية، 2002

55- عباقرة الظل.. وجوه سينمائية، 2020

56- كرة القدم في السينما المصرية، 2021

57- في حب زكي رستم، 2022

58- الإخوان المسلمون والسينما، 2022

رابعا: سلسلة رواد الاستثمار

59- محمد أحمد فرغلي، 2009

60- أحمد عبود، 2009

61- فاطمة اليوسف، 2009

62- عبد اللطيف أبو رجيلة، 2009

63- آسيا داغر، 2009

64- محمد فوزي، 2010

65- سيد جلال، 2010

66- سيد ياسين، 2010

67- أنطون سيدهم، 2010

68- محمود أبو الفتح، 2010

69- سمعان صيدناوي، 2010

خامسًا: كتب أخرى

70- حقوق الإنسان في الثقافة العربية، 2010

71- اعرف، 2012

72- النبش في الذاكرة.. شبه سيرة ذاتية، 2017

سادسًا: روايات غير منشورة

73- قطرات من الوجع

74- لعبة الموت

75- لعبة الزمن

76- الأطلال

77- مذكرات قاتل

78- يوميات سعد عباس

79- ثومة

سابعًا: دراسات نقدية غير منشورة

80- موسوعة شخصيات فتحي غانم

81- موسوعة شخصيات يوسف إدريس

82- موسوعة شخصيات يحيى حقي

83- موسوعة شخصيات عبد الرحمن الشرقاوي

84- معجم شخصيات أولاد حارتنا

85- معجم شخصيات الحرافيش

86- معجم شخصيات زقاق المدق

87- رجل الدين في الأدب المصري