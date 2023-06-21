محافظ جنوب سيناء ورئيس الرعاية الصحية يفتتحان المستشفى الميداني بطور سيناء

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية المستشفي الميداني بطور سيناء بحضورعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والنائب حميد سليمان ابوبريك عضو مجلس النواب، كما حضر الافتتاح عدد من قيادات مستشفى كليوباترا، اليوم الأربعاء.

اكد المحافظ انتهاء تجهيزات المستشفى الميداني بطور سيناء الذي أقيم في وقت قياسي لخدمة أهالي مدينة طور سيناء التي يعيش فيها قرابة 50 الف نسمة، موضحًا أن العمل في المستشفي الميداني سوف يبدا عقب تشغيل الأجهزة الطبية والتكييف لتعمل في استقبال المرضي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن الخدمة الطبية أصبحت متاحة لأهالي مدينة طور سيناء بعد افتتاح المستشفي الميداني الذي جري نقله من مدينة شرم الشيخ حيث كان موجودا أثناء قمة المناخ، مشيرًا إلى أن المستشفي يخدم أهالي الطور.



وتابع أن المستشفي الميداني هو للطوارئ فقط لحين انتهاء أعمال المجمع الطبي الجديد بطور سيناء، وأضاف إن هناك 2 مستشفي جديد في مدينتي نويبع ودهب لتصبح كافة مدن المحافظة تقدم خدمات طبية للمواطنين.

أوضح أن المستشفي الميداني يضم غرف استقبال، غرفة عمليات، غرفة رعاية مركزة، قسم النساء والولادة، اشعة، عظام، وجري تزويده باطقم طبية علي اعلي مستوي لتكون قادرة علي العمل لحين افتتاح مجمع الطور الطبي في أكتوبر المقبل

و الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية أن الخدمات الصحية بجنوب سيناء افضل من ذي قبل حيث جري دخول ما يقرب من 25 منشأة طبية ما بين مستشفي ووحدة صحية تعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال ان جنوب سيناء دخلت ضمن المرحلة الأولي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ونسبة التسجيل في المنظومة بلغت 100%، وقال إن وزارة الصحة تقدم للمواطن السيناوي أفضل خدمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل تطوير منظومة الصحة.

وتابع، إن مظلة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء نموذج يحتذي به في كل المحافظات.. في نفس السياق وجه حميد سليمان ابو بريك عضو مجلس النواب بجنوب سيناء الشكر إلى المحافظ ووزير الصحة على نقل المستشفى الميداني إلي طور سيناء لسد العجز في القطاع الطبي وتقديم خدمات طبية طارئة للمواطن.

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