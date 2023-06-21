رسميًا.. يوفنتوس يضم «ميليك» نهائيًا من مارسيليا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، ضم البولندي أركاديوش ميليك نهائيًا من صفوف فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم ميليك من مارسيليا إلى يوفنتوس في صيف عام 2022، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند خيار الشراء في عقده.

ونشر يوفنتوس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيانًا، قائلًا: «سيظل ميليك لاعبًا ليوفنتوس بعد أن أمضى موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة في نادينا».

وأضاف النادي الإيطالي في بيانه: «سيقوم نادينا بدفع مبلغ 6.3 مليون يورو على ثلاث سنوات مالية، اعتبارًا من يوليو 2023، وسيحصل مارسيليا على 1.1 مليون يورو عند حدوث شروط معينة».

وأكد اليوفي في البيان، أن المهاجم البولندي وقع عقدًا مع النادي لمدة 3 سنوات مقبلة ليظل مع فريق السيدة العجوز حتى 30 يونيو 2026.

ميليك، سبق له اللعب مع نابولي الإيطالي ومع أوجسبورج وبايرن ليفركوزن الألمانيين، ولعب مع كورنيك زابرزي ورازفوج كاتوفيتسه في الدوري البولندي.

وشارك أركاديوش ميليك في 41 مباراة بمختلف المسابقات مع يوفنتوس، وأحرز 9 أهداف وصنع هدفًا.