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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وديًا.. إنبى يخسر أمام أسوان بهدف استعدادًا لفاركو في الدوري

جهاز إنبي
جهاز إنبي
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تلقى الفريق الأول لنادى إنبى هزيمة أمام نظيره أسوان وديًا بهدف،فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء  في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 يونيو الجاري ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على الدفع باللاعبين البدلاء والوقوف على جاهزيتهم فنيًا وبدنيًا للاستفادة منهم في الفترة المقبلة.

وكان إنبى قد خاض مباراتين وديتين أمام المصري بالسلوم، حيث خسر اللقاء الأول بنتيجة 3/2 وفاز في الثانى برباعية.

تامر مصطفى فاركو نادي انبي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى