وديًا.. إنبى يخسر أمام أسوان بهدف استعدادًا لفاركو في الدوري

تلقى الفريق الأول لنادى إنبى هزيمة أمام نظيره أسوان وديًا بهدف،فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 يونيو الجاري ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على الدفع باللاعبين البدلاء والوقوف على جاهزيتهم فنيًا وبدنيًا للاستفادة منهم في الفترة المقبلة.

وكان إنبى قد خاض مباراتين وديتين أمام المصري بالسلوم، حيث خسر اللقاء الأول بنتيجة 3/2 وفاز في الثانى برباعية.