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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأرمينية: لن نتورط في أنشطة مع روسيا

أرمينيا
أرمينيا
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صرح نائب وزير الخارجية الأرميني مناتساكان سفاريان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأرمينيا أن تتورط في أنشطة مع روسيا والإفلات من العقوبات الغربية ضد موسكو.

وقال سافاريان، في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، إنه بينما يفرض الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حرية حركة البضائع، "لا يمكننا أن نخضع للعقوبات من خلال التورط في أنشطة غامضة أو اللجوء إلى التحايل، والافلات من العقوبات".

وأعرب عن قلق بلده البالغ من التعرض لعقوبات قد تؤثر على اقتصادها مما يهدد الوضع الأمني في البلاد.. كما أشار إلى أن قطع عقود من العلاقات التجارية الوثيقة مع روسيا ليس بالأمر السهل.. مُشددا على عدم وجود ضغط من موسكو للحفاظ على تدفق السلع الخاضعة للعقوبات.

وأوضح: "تستند سياستنا إلى حوارنا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكننا نعمل أيضًا مع روسيا للمساعدة في التعامل مع هذه القضايا حيث أن البلدين مرتبطان اقتصاديا إلى حد كبير".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن أرمينيا التزمت الآن علنًا بالعمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمنع التجارة في "المواد الخطرة".

أرمينيا روسيا موسكو