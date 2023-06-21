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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام المنيا يلتقي ممثلي "البنك الزراعي" ويتسلم 1600 كوبون للأسر الأولى بالرعاية

سكرتير عام المنيا
سكرتير عام المنيا يلتقي ممثلي البنك الزراعي المصري
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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، باستقبال ممثلي البنك الزراعي المصري، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والبنك، لتعزيز جهود التنمية بالمحافظة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني بما يعود بالنفع علي مواطني المحافظة.

وخلال اللقاء، بحث السكرتير العام للمحافظة، أوجه التعاون المشترك مع الدكتور علاء علي الرئيس التنفيذي لمجموعة دعم الائتمان بالبنك الزراعي المصري، ممثلًا عن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وبحضور الدكتور فتحي هلال رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمنيا.


أكد السكرتير العام للمحافظة،  أن هناك تعاونا بين المحافظة والبنك الزراعي لتوفير التسهيلات للمزارعين بما يدعم مشروعات المزارعين ويساهم في تحقيق تنمية القطاع الزراعي داخل المحافظة، مشيدا بدور البنك الزراعي في تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والمجتمعية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.


وعقب اللقاء، أعلن السكرتير العام للمحافظة استلام 1600 كوبون لصرف مواد غذائية للأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة، من البنك الزراعي المصري، وذلك في إطار دور البنك المجتمعي بالتعاون مع المحافظة، لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين.
 

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