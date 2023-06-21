زاخاروفا: السياسات العدوانية للولايات المتحدة والناتو قد تؤدي إلى صدام نووي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء إن "السياسات العدوانية" التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تؤدي إلى مشاركة أعمق في المواجهة العسكرية، من الممكن أن تؤدي إلى صدام مباشر بين القوى النووية، على حد وصفها.

وأوضحت زاخاروفا، في إحاطة صحفية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، أن روسيا تدرك تماما خطورة الوضع و"ترسل بشكل منهجي إشارات جادة إلى الدول الغربية".

وأضافت المسئولة الروسية: "أعتقد أنه ليس ثمة حاجة لشرح جوهر المخاطر الاستراتيجية التي تنشأ في هذا الصدد مرة أخرى والطبيعة الكارثية المحتملة لمزيد من التطورات في الأحداث وفقا لسيناريو أسوأ الحالات " وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا والدعم الغربي للأخيرة في هذا الصدد.