ميناء جدة يستقبل 1.7 مليون رأس ماشية لإحياء شعيرة النحر في الحج

استقبل ميناء جدة الإسلامي أكثر من 1.7 مليون رأس ماشية من 81 سفينة، منذ بدء انطلاق استيراد المواشي الخاصة بالحج، في حين يتوقع أن يتجاوز عددها مليوني رأس مع نهاية الموسم، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

ووصل عدد رؤوس الماشية المستوردة إلى غاية 3 ذي الحجة 1720485 رأسا حيّة، فيما تشير التوقعات إلى أنها ستبلغ أكثر من مليوني رأس مع نهاية موسم الحج للعام الجاري.

وخصّص ميناء جدّة الإسلامي 5 أرصفة لاستقبال سفن المواشي بمعدل يصل إلى 8 سفن يوميا في ميناء جدة، الذي يعد المنفذ الرئيسي لتقديم الخدمات اللوجستية الخاصة بالحج.

وهيأت إدارة الميناء الأرصفة الخاصة بالعملية، كما سخرت الطواقم المؤهلة للعمل في التفريغ على مدار الساعة، فضلا عن توفير الخدمات المُساندة بالتعاون مع الجهات المختصة وأطباء المحاجر الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، من أجل إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من سلامة الماشية الحيّة وخلوها من الأمراض.

ويُذكر أن ميناء جدة الإسلامي استقبل مؤخراً سفينة "المسيلة"؛ حيث تعتبر أكبر شحنة من المواشي الواردة على الميناء في التاريخ على سفينة واحدة من ميناء "بربرة" بالصومال، وهي تابعة لمشروع البنك الإسلامي للهدي والأضاحي بعدد 139613 رأسا من الأغنام الحية وبمعدل تفريغ 3405 رؤوس من الغنم في الساعة.