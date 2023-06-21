عباس يهاتف رئيس بلدية "ترمسعيا" للاطمئنان على سكانها بعد عدوان المستوطنين

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، لافي أديب، رئيس بلدية "ترمسعيا" الواقعة شمال شرق رام الله، مُطمئنًا على أحوال سكان البلدة، الذين يحمل غالبيتهم الجنسية الأمريكية، وذلك بعد تعرضهم لعدوان إرهابي من قبل عصابات المستوطنين الإسرائيليين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعزى أبو مازن، رئيس البلدية، بالشهيد عمر جبارة "أبو القطين" (25 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات في البلدة، مُتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأوعز أبو مازن لرئيس وزرائه والوزراء بالتوجه إلى "ترمسعيا"، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للتخفيف على السكان من الاعتداء الإرهابي الذي جرى اليوم.

وأكد الرئيس الفلسطيني حق المواطنين الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم أمام هذه الاعتداءات والجرائم، وتحديدًا أبناء "ترمسعيا" الذين يملكون جنسيات أميركية لتقديم قضايا في المحاكم الأمريكية بشأن الاعتداء الإرهابي من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.