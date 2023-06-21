المركزي النيجيري: تراجع احتياطي النقد الأجنبي 438 مليون دولار خلال أسبوعين

كشف البنك المركزي النيجيري تراجع الاحتياطيات النقدية بمقدار 438 مليون دولار، في أول أسبوعين من يونيو الجاري، لتبلغ 34.66 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي النيجيري - في بيان اليوم الأربعاء - إلى تراجع احتياطات البلاد منذ بداية العام بنسبة 6.5 في المائة أو 2.43 مليار دولار تراجعًا من 37.08 مليار دولار.

وقال رئيس البلاد بولا تينوبو إن بلاده بحاجة لاحتياطات، تبلغ 60 مليار دولار لاستقرار سعر الصرف لعملة النيرة التي تتراوح بين 500 و600 للدولار.

واقترحت وثيقة سياسة أعدتها لجنة من المستشارين للحكومة مضاعفة الصادرات لدعم طموحات النمو للحكومة الجديدة، وسط إصلاح الاقتصاد بسلسلة من الإجراءات.

وحررت نيجيريا سعر البنزين لوقف نزيف الدعم المقدر بحوالي 10 مليارات دولار العام المنصرم، فيما تقوم الحكومة بتوجيه نفقات دعم الوقود إلى الاستثمار الهائل في البنية التحتية للنقل والتعليم وإمدادات الطاقة والرعاية الصحية والمرافق العامة الأخرى التي تحسن جودة الحياة.