سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات على روسيا

أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء موافقة سفراء الاتحاد الأوروبي، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا؛ والتي تتضمن حزمة تدابير تهدف إلى مواجهة الإجراءات التي تتخذها روسيا للتحاليل على العقوبات.

وذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الأربعاء أن أوكرانيا أصرت على تسريع عملية تبني الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرض عقوبات مدمرة على المجمع الصناعي العسكري الروسي.

جدير بالذكر أن كييف ولندن تستضيفان مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن يومي الأربعاء والخميس الجاريين، حيث يناقش أكثر من ألف مسئول أجنبي من 60 دولة، فضلا عن رؤساء شركات ومستثمرين دوليين، السبل الممكنة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.