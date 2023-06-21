الغواصة المختفية "تيتان".. 12 ساعة متبقية على نفاد الأكسجين وأعمال البحث لا تتوقف

قالت هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن 12 ساعة متبقية على نفاد الأكسجين في الغواصة تيتان، حيث يوجد على متنها 5 أشخاص من بينهم رجل أعمال.

وأضاف القدسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: "المشاركة في هذا النوع من الرحلات تبلغ تكلفتها من 250 لـ1000 دولار لمشاهدة ركام السفينة تايتنك، ويبدو أن ما يحدث مع الغواصة نوع من اللعنة التي لاحقت السفينة وتلاحق كل الرحلات التابعة لأبحاث تايتنك".

وتابعت: "كان هناك مؤتمر صحفي منذ نحو نصف ساعة لغفر السواحل الأمريكي، وهناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية من أجل إنقاذ هذه الغواصة الصغيرة، فالوقت ينفد، وهناك تحديات كبيرة بالنسبة للوقت وحجم الأكسجين، وللأسف حتى الآن لا يعلم أحد مكان هذه السفينة، وكان من المتوقع أن تستغرق هذه الرحلة من 5 إلى 6 أيام، ولكن فُقد الاتصال مع هذه الغواصة الصغيرة من بعد ساعة و45 دقيقة من يوم الأحد الماضي".

