وزير الخارجية البريطاني يؤكد ضرورة مواصلة المجتمع العالمي دعمه لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، ضرورة ان يواصل المجتمع العالمي إظهار دعمه القوي من أجل انتعاش أوكرانيا.

وقال كليفرلي في كلمته خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "مع دخول أوكرانيا عامها الثاني للدفاع عن نفسها ضد الغزو غير القانوني لبوتين، فمن الأهمية بمكان أن يواصل المجتمع العالمي إظهار دعمنا لقوة انتعاش أوكرانيا".

وتابع:"من خلال استضافة هذا الحدث، فإننا نقف متضامنين مع أوكرانيا ونلتزم بدعمنا لها للخروج من الحرب ليس فقط منتصرة، ولكن كديمقراطية مستدامة وحديثة ومرنة".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني "ستعزز الالتزامات التي قطعتها المملكة المتحدة اليوم احتياجات التعافي الحالية والمستقبلية لأوكرانيا".

وأعلنت المملكة المتحدة اليوم عن حزمة واسعة النطاق من الدعم لجهود التعافي في أوكرانيا لتعزيز مرونتها على المدى القريب وتمكين إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل كديمقراطية حديثة ومستقرة ومرنة.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب الحزمة الرئيسية من الدعم المالي التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا مع استمرارها في صد القوات الروسية.

ويمثل مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا تحالفًا لإعادة بناء البلاد حيث يجمع بين مجموعة واسعة من الشركات والحكومات والمجتمع المدني لإطلاق إمكانات القطاع الخاص لدعم احتياجات التعافي الفورية وطويلة الأجل في أوكرانيا، كجزء من المؤتمر، تدعو المملكة المتحدة القطاع الخاص لتعزيز تعافي أوكرانيا، ودعم كل من احتياجات التعافي العاجلة وحفز العمل من أجل إعادة الإعمار على المدى الطويل.