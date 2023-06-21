المجلس الوطني الفلسطيني: ما يجري من عدوان إسرائيلي تصعيدٌ خطيرٌ

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وإرهابهم على البلدات الفلسطينية وإطلاق النار على المدنيين العزل، بحماية جنود الاحتلال الذين يوفرون الحماية لهم وترويع المواطنين الآمنين العزل وحرق المنازل والممتلكات، والتي كان آخرها في بلدة "ترمسعيا" شمال شرق رام الله، يشكل تصعيدا خطيرا وجريمة تجري بدعم من حكومة الاحتلال.

وحمّل المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الجرائم، وتعكس "العقلية النازية الفاشية لهذه الحكومة المتطرفة".

وأضاف أن صمت الإدارة الأمريكية على هذه الجرائم، وعدم تدخلها لإيقاف ما يحدث في الأرض الفلسطينية، "انحياز كامل وغض للطرف عن جرائم حكومة اليمين وعصابات المستوطنين وإرهابهم".

وأكد أن استمرار سياسة الإرهاب والإجرام التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وتهويد الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية، سوف يقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة والتصدي للاحتلال وعصابات مستوطنيه في كل أنحاء الضفة المحتلة.