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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. "ليلة شعر Open mic" أمسية في جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية

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ينظم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الخميس، "ليلة شعر.. open mic"، ضمن الأنشطة الثقافية  خلال الإجازة الصيفية.

تبدأ الأمسية التى يديرها الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين بتقديم مجموعة من الشعراء الشباب عدد من أعمالهم، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لجمهور الحاضرين لتقديم بعض تجاربهم الشعرية، ويختتم اللقاء بتقديم الفنان إبراهيم نصير عدد من أشهر القصائد المغناه.

يعد "ليلة شعر" هو اللقاء الثاني من سلسلة "لقاء البيت" ، وهو لقاء شهري متنوع يناقش عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والإجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، ونقله وإتاحة الفرصة للتجارب والمبادرات الواعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية، والأدبية، والاجتماعية، والاقتصادية.

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