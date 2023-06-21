نتائج مميزة لمنتخب ألعاب القوى بالبطولة العربية في المغرب

واصلت بعثة منتخب مصر لألعاب القوى نتائجها المميزة مع نهاية اليوم الاربعاء خلال المشاركة في البطولة العربية للكبار بالمغرب.

ونجح المنتخب الوطني في الفوز بـ ٧ ميداليات اليوم ليصبح رصيد الميداليات حتى الآن للبعثة في المغرب 13 ميدالية.

وفازت لينا عمرو بالميدالية الذهبيه في سباق ١٠٠ متر حواجز وحققت رقم جديد لمصر.

وحصدت بسنت عوض على ذهبيه ١٠٠ متر عدو

وفاز مصطفى الجمل بذهبيه المطرق

واحمد طارق بفضيه المطرق

وتامر أشرف بفضية الزانه وحقق رقم مصري جديد.

وأشرف على حصد برونزية سباق ١٠٠ متر عدو.

وفاز يوسف بدوى بالميدالية البرونزيه في سباق ١١٠ متر حواجز.

وحصل سالم محمد سالم على الميدالية البرونزية في مسابقة ٣٠٠٠ متر موانع.

وكانت البعثة قد حصدت حتى أمس خمس ميداليات متنوعة بواقع ثلاثة ذهب وفضة وبرونزية، وفاز محمد رجب بذهبية سباق ٢٠ كيلو مشي رجال بزمن ١.٢٩ ساعة، وفازت اسراء سمير بذهبية الوثب الطويل وحصد مصطفى عمرو ذهبية الجله، كما فاز محمد مجدى بالميدالية الفضية في الجله.

من جانبه أعرب الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد عن سعادته الكبيرة بفوز لاعب المنتخب بالميدالية الذهبية، مؤكدًا أن مصر تمتلك عناصر مميزة كثيرة يحتاجون فقط للدعم والمساندة وهو ما يقوم به مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى.

وأكد محمد السباعي المدير التنفيذي للاتحاد المصري لألعاب القوى أن بعثة مصر تقدم أداء راقي ومميز وهناك إصرار لدى جميع أفراد البعثة لحصد أكبر عدد من الميداليات والفوز بلقب البطولة رغم المنافسة الشرسة التى تشهدها فعاليات البطولة العربية للكبار.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد أن البطولة مستمرة حتى مساء السبت المقبل وهناك تواصل مستمر من قبل الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد الكابتن محمد ابو فندى عضو المجلس ورئيس البعثة بالمغرب للاطمئنان على حالة الجميع بشكل يومي.