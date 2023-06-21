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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زوران يضم ٢٠ لاعباً لقائمة معسكر الاتحاد لمباراة بيراميدز بكأس مصر

زوران يضم ٢٠ لاعباً
زوران يضم ٢٠ لاعباً لقائمة معسكر الاتحاد لمباراة بيراميدز
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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ، على ضم ٢٠ لاعباً لقائمة الفريق لمباراة بيراميدز ،والمقرر إقامتها غداً الخميس ،على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ ١٦ بكأس مصر.

واللاعبون هم :
حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان .

خط الدفاع : محمود علاء وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم والسيد سالم وهشام صلاح .

خط الوسط : محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو .
خط الهجوم : إبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي ومابولولو واوستن اموتو .

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