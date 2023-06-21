زوران يضم ٢٠ لاعباً لقائمة معسكر الاتحاد لمباراة بيراميدز بكأس مصر

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ، على ضم ٢٠ لاعباً لقائمة الفريق لمباراة بيراميدز ،والمقرر إقامتها غداً الخميس ،على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ ١٦ بكأس مصر.

واللاعبون هم :

حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان .

خط الدفاع : محمود علاء وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم والسيد سالم وهشام صلاح .

خط الوسط : محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو .

خط الهجوم : إبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي ومابولولو واوستن اموتو .