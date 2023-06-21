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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسلام عفيفي: أجندة مصرية فرنسية لمساندة الدول النامية

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي
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قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي فرنسا أهمية خاصة باعتبارها أحد حلفاء مصر المهمين على المستوى الإقليمي أو الدولي، وكانت أول دولة أوروبية يزورها الرئيس بعد توليه الحكم، وزارها حتى الآن 9 مرات. 

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعتبر صوت العديد من الدول النامية، وهناك أجندة تحرك مصرية فرنسية لمساندة الدول التي تعاني وتحظى باهتمام عالمي أن يتم انتشالها من عثراتها الاقتصادية.

وأوضح أن هناك روابط تاريخية قديمة جمعت مصر وفرنسا، منذ كتاب علماء الحملة الفرنسية "وصف مصر"، وحتى الثقة والتقدير بين الزعيمين، ما ينعكس على كل الملفات، الاقتصادية والسياسية.

الكاتب الصحفي إسلام عفيفي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني