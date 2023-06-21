محامي صاحبة واقعة الفستان الأزرق: كاميرا قاعة الفرح المصدر الرئيسي للفيديو

علق أمير متولي محامي ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، على انتشار مقطع فيديو لموكلته وهي ترقص في حفل زفاف، قائلا: "ياسمين اتغفلت، والحمد لله إن مصر فيها قانون رادع يدافع عن الحق أيا كان صوته أو شكله".

وأضاف "متولي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: "ياسمين تقدمت بشخصها وكنت معها لبلاغ المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قوبلنا بشكل رائع، وقدمنا عريضة الاتهام، وأرفقنا مستندات وأشرنا إلى وجود فلاشة".

وتابع: "كل موقع نقل وشير ووضع التاتش المسيء بتاعه وضعنا اسمه في الاتهام"، وهنا تدخلت الإعلامية بسمة وهبة، وصفقت له على الهواء.

وأكد: "هذا المقطع له مصدر رئيسي، وهو قاعة الأفراح والكاميرا الرئيسية التي صورت الفرح، نسخة الفرح نسخة خاصة بالعريس والعروسة، وهناك بعض الأشخاص صوروا وأذاعوا الفيديو من هواتفهم، ويسهل حصرهم، والفيديو الرئيسي مصدره من الكاميرا المكلفة بتصوير الفرح من القاعة".

