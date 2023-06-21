نائب بالشيوخ يطالب بإصدار تشريع لنقل أموال الجماعة الإرهابية لمرحلة التصرف بمعرفة الدولة

دعا النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى إصدار تشريع لنقل أموال جماعة الإخوان الإرهابية من مرحلة الحفظ الى مرحلة التصرف بمعرفة الدولة .

جاء ذلك خلال مشاركة النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الاحزاب المصرية واللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى وطارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين باسم التحالف فى الملتقى السياسى لحزب مستقبل وطن ،بالاضافة إلى مشاركة النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسى وايضا نواب البرلمان المصرى السابقين وعدد من قيادات التحالف

كما دعا النائب تيسير مطر، الى إصدار تشريعات خاصة بانتخابات مجلسى النواب والشيوخ وزيادة عدد النواب وإجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة ،خاصة أن هذا التوجه يحظى بتاييد جميع احزاب التحالف ماعدا حزب وحيد من بين ٤٢حزب تحفظ على هذا التوجه

ووجه النائب تيسير مطر أمين عام التحالف باسم رؤساء احزاب التحالف التحية لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسين .

وحيا النائب تيسير مطر حزب مستقبل وطن على عقد هذا الصالون السيسى مشيدا بدور احمد عبدالجواد امين تنظيم حزب مستقبل وطن .

واشاد النائب تيسير مطر بالامن والامان التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مسجلا تقديره لدور القوات المسلحة والشرطة.