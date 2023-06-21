صاحبة واقعة الفستان الأزرق: تعرضت للتنمر في الجامعة بسبب فيديو السوشيال ميديا

قالت ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، إنّها ليست متزوجة، كما أنها طالبة جامعية في السنة الجامعية الأخيرة، موضحةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أطلقوا الشائعات ضدي".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: "أدرس في كلية الآداب بقسم الآثار في جامعة المنصورة، ذهبت إلى الجامعة حتى أخوض الاختبارات، لكنني تعرضت لإساءات، وهذا الأمر جعلني لا أرغب في استكمال الامتحانات أكثر من مرة".

وهنا تدخلت الإعلامية بسمة وهبة، وقالت: "أتقدم ببلاغ لجامعة المنصورة بأن ياسمين تتعرض للتنمر ، أرجوك احمي ابنتنا ياسمين من هذا التنمر،ـ أنتِ أقوى من كل تلك الأمور، بكرة هتتجوزي أحسن واحد وهتبقي أم وهتكوني أحسن أسرة وهتعملي أحلى فرح وهترقصي فيه وتطلعي لسانك، اللي بيحصل فيها حرام وكلام مقدرش أقوله".

وأكدت ياسمين باكية: "أنا ممتنة لوالدتي لأنها تدعمني ولم تقصر في دعمها أبدا، وأشكرها على أنها تحملت الكثير من أجلي في الفترة الأخيرة، ما يحدث لي مؤذٍ نفسيا، شيء لا أتمناه لألد أعداء، التنمر والكلام السيء أمور موجعة ومفجعة للغاية".

