صاحبة واقعة الفستان الأزرق: سايبين ناس بيعملوا فيديوهات خليعة وبيحاسبوني

قالت ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، إنّها لا تستحق الهجوم أو التعرض للتنمر بسبب انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص في أحد الأفراح، موضحةً: "سايبين ناس بيعملوا فيديوهات خليعة وبيحاسبوني"، لترد عليها الإعلامية بسمة وهبة: "للأسف، هذا الأمر تحول إلى بيزنس".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: "بالنسبة للفرح، فإن والدة العروس ووالدتي أقارب، والبحث جارٍ عن الشخص الذي صورني ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والمحامي قدم بلاغا".

وتابعت صاحبة واقعة الفستان الأزرق: "المحامي قدم بلاغا لمكتب النائب العام، وإن شاء الله حقي يرجع، وبجد أنا مش مسامحة حد اتكلم عني بالشكل ده".

وردت عليها الإعلامية بسمة وهبة قائلة: "اوعي تخجلي من نفسك، واوعي تمشي وراء السوشيال ميديا، واعي تكتئبي، أنا سألت عليكِ في المنطقة وعرفت أصلك وفصلك، أنتِ بنت حلال وبنت كويسة".

