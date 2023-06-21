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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صاحبة واقعة الفستان الأزرق: سايبين ناس بيعملوا فيديوهات خليعة وبيحاسبوني

ياسمين صاحبة واقعة
ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق
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قالت ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، إنّها لا تستحق الهجوم أو التعرض للتنمر بسبب انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص في أحد الأفراح، موضحةً: "سايبين ناس بيعملوا فيديوهات خليعة وبيحاسبوني"، لترد عليها الإعلامية بسمة وهبة: "للأسف، هذا الأمر تحول إلى بيزنس".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: "بالنسبة للفرح، فإن والدة العروس ووالدتي أقارب، والبحث جارٍ عن الشخص الذي صورني ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والمحامي قدم بلاغا".
وتابعت صاحبة واقعة الفستان الأزرق: "المحامي قدم بلاغا لمكتب النائب العام، وإن شاء الله حقي يرجع، وبجد أنا مش مسامحة حد اتكلم عني بالشكل ده". 
وردت عليها الإعلامية بسمة وهبة قائلة: "اوعي تخجلي من نفسك، واوعي تمشي وراء السوشيال ميديا، واعي تكتئبي، أنا سألت عليكِ في المنطقة وعرفت أصلك وفصلك، أنتِ بنت حلال وبنت كويسة".
 

ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق الإعلامية بسمة وهبة