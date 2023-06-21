صاحبة واقعة الفستان الأزرق تبكي على الهواء: "قالوا إني رايحة أجيب عريس"

قالت ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، إنّ لا تسامح أي شخص تنمر بها وتحدث عنها بشكل سيء، موضحةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي نزل الفيديو، والناس اللي استعملته بشكل خاطئ وتحدثوا عني بالباطل وطلعوا عن شائعات، أنا بقيت مكسوفة أنزل أمشي في الشارع من كتر الكلام والتعليقات السخيفة".

وأضافت باكية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: "مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي أو أساء لي أو لأهلي أو لتربيتي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي وقفوا ضدي، أنا مبعملش حاجة غلط، الدنيا كلها بتفرح والدنيا كلها بترقص".

وتابعت صاحبة واقعة الفستان الأزرق: "90% من الواقفين كانوا سيدات، الفرح كان عائلي ومكنش في حد، اتقال إني قالوا رايحة أجيب عريس، ده كلام زبالة ويوجع، أنتم لا تتخيلون الوجع الذي عانيته وعانته والدتي، مفيش حد له حق يحكم على حد بالطريقة دي".

