ads
الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وكالة بلومبرج: الاتحاد الأوروبي عاجز قانونيا عن مصادرة كل الأصول الروسية المجمدة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة بلومبرج بأن سلطات الاتحاد الأوروبي وصلت إلى استنتاج بأنها لا تستطيع  بشكل قانوني مصادرة كل الأصول الروسية المجمدة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليار يورو، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الوكالة، لم تعثر مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي المعنية باستخدام الأصول الروسية المجمدة على"طريقة قانونية موثوقة" لمصادرة الأصول المجمدة "فقط على أساس أن هذه الأصول للعقوبات"

ولهذا السبب وحسب معلومات الوكالة، يعتزم الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك، التركيز على الاستخدام المؤقت لهذه الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمصادر بلومبرغ، أعربت العديد من البنوك العالمية الكبرى عن مخاوفها من أن موسكو قد تعمد لتطبيق تدابير انتقامية إذا استولى الاتحاد الأوروبي على الأصول الروسية.

وتؤكد معلومات الوكالة، على أن الاتحاد الأوروبي يدرس طرقا لتوجيه أرباح الاستثمار الزائدة إلى كييف. ولكن البنك المركزي الأوروبي، حذر في وقت سابق المفوضية الأوروبية من أن سحب الأرباح من العمليات مع الأصول الروسية المجمدة يمكن أن يقوض الثقة في اليورو كعملة عالمية ويقوض الاستقرار المالي العالمي. في هذا الصدد، فضل الاتحاد الأوروبي إلزام الشركات التي تحصل على أرباح كبيرة من الاستثمارات الروسية بتحويل مبلغ كبير إلى الاتحاد الأوروبي.

استخدام الأصول الروسية استثمارات الاتحاد الاوروب الاستقرار المالى