فيوتشر يخوض تدريباته استعدادا للمصري بكأس الرابطة

خاض فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، اليوم الأربعاء تدريباته استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له السبت المقبل وذلك في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

من تدريب فيوتشر اليوم الأربعاء

كان فريق فيوتشر قد توج بكأس الرابطة في أول نسخة لها الموسم الماضي وذلك على حساب غزل المحلة في المباراة النهائية، ويرغب الفريق في تكرار نفس الأمر هذا الموسم والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وخاض فريق فيوتشر لقاء ودى مؤخرا مع الهلال الليبي على ملعب السلام وحقق فيه الفوز بهدف للاشئ، وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي الهامة.

من تدريب فيوتشر اليوم الأربعاء

يذكر أن فيوتشر يأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز حاليا وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة.