هدف مانشستر سيتي وليفربول يخضع لعملية جراحية

أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم الأربعاء، خضوع مدافعه لعملية جراحية للتخلص من الإصابة التي لحقت به في معسكر منتخب كرواتيا.

وخضع يوشكو جفارديول لاعب لايبزيج ومنتخب كرواتيا، لعملية جراحية بعد إصابته في الفخذ خلال معسكر منتخب بلاده الماضي.

ولم يشارك جفارديول في مباريات المنتخب الكرواتي ببطولة دوري الأمم الأوروبية، نظرًا لإصابته ومغادرته لمعسكر الكروات.

وأصدر نادي لايبزيج الألماني بيانًا، قائلًا: «جفارديول غادر المنتخب الكرواتي مبكرًا بسبب مشاكل في الفخذ، خضع لعملية جراحية بسيطة وسيتم إعادة تأهيله في كرواتيا».

وأضاف البيان: «من المتوقع أن يعود لبدء التدريبات المنتظمة في 17 يوليو المقبل».

ويعتبر جفارديول، هدفًا رئيسيًا لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يرغب مدربه الإسباني بيب جوارديولا في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كما أن جفارديول، يحظى باهتمام كبير من ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لضمه لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، في ظل رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع صاحب الـ21 عامًا.

وقدم جفارديول، مستويات مميزة مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم قطر 2022، وأسهم في حصد الكروات للميدالية البرونزية بالمونديال باحتلال المركز الثالث.