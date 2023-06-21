"مسلم" يطرح أحدث أغانيه "متزعلش"

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته الجديدة "متزعلش" وهى الأغنية الخامسة، من ألبومه الجديد، والأغنية تجربة فنية جديدة، يتناول فيها مسلم، فكرة خوف الشخص من الارتباط، والدخول فى علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة، نتيجة تجارب صادمة أثرت عليه.

وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، مليئة بالغدر والخداع، ثم بعدها أغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه، وأغنية "هنتقابل" التى وضع فيها حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق.

أغنية "متزعلش" كلمات، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى على الدين قمر، ميكس وماستر نور عباس، وهى من توزيع ديجيتال ساوند،

وتقول كلمات "متزعلش":..

‎ بقيت اخاف ألمس حا جه اكسرها .. وبقيت لما اتوجع من شئ

اضمه ف حضني و ابكيله .. واقوله خلاص انا خفيت

متزعلش وجع هيروح .. وانا والله مش مجروح

ومش مستاهله يعني دموع .. الحزن دا مني ماخترتوش

نقسم كل شئ بينا.. إلا الفراق خليه

لو حزني كان منك .. ف قلبي اولى بيك

ف يوم هنتوه انا و انت .. و هيبقى بينا كتير

ومش هنسى لو كلمة.. انا عند وعدي ليك

يعز عليا اسيبه يروح .. دا اصعب من فراق الروح

انا مسامح ولو مظلوم .. لكن ميغيبش عني ف يوم

كل واحد يروح ف طريق .. و نبعد اد ما نبعد

بنكدب و احنا مش حاسين .. بإن هروبنا دا بيتعب

و دا الحل اللي كان اسهل .. لا بيداوي ولا يريح

و كان فين قلبي من قلبك .. انا مشتاق اكيد زيك

نقسم كل شئ بينا .. إلا الفراق خليه

لو حزني كان منك .. ف قلبي اولى بيك

ف يوم هنتوه انا و انت .. و هيبقى بينا كتير

و مش هنسى لو كلمه .. انا عند وعدي ليك

متزعلش وجع هيروح .. و انا والله مش مجروح

و مش مستاهله يعني دموع .. الحزن دا مني ماخترتوش