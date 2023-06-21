الصومال والولايات المتحدة تبحثان مكافحة تهديدات الميليشيات الإرهابية في الصومال

بحث الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب بريان نيلسون، مكافحة التهديد الذي تشكله الميليشيات الإرهابية في الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أنه تم - خلال اللقاء - بحث عدة موضوعات من بينها تخفيف عبء الديون.

وكان الرئيس الصومالي قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى واشنطن لحضور جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث سيلقي خطابا حول جهود الصومال في استئصال الميليشيات الإرهابية، وملف رفع حظر السلاح المفروض على البلاد، وموضوعات أخرى.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصومالي، على هامش الاجتماع، لقاءات منفصلة مع القادة المشاركين ورؤساء المنظمات الدولية.