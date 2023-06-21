الإصابة والتجميد يبعدان ثلاثي الزمالك عن لقاء فاركو بالكأس

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، بعد غد الجمعة، مع فريق فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ويغيب عن الزمالك في لقاء فاركو كل من، محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وذلك للإصابة .

كما يغيب يوسف أسامة نبيه وذلك لتجميده من قبل إدارة الزمالك عقب توقيعه لفريق بيراميدز للعب بقميصه بداية من الموسم المقبل .

وألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وحرص أوسوريو على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة بخطة اللعب بجانب تكليف البعض بأدوار خاصة داخل الملعب ، وطلب المدير الفني من اللاعبين تنفيذ المطلوب بكل دقة. وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.