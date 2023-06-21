الزمالك يفقد ثلاثي المنتخب الأوليمبي في موقعة فاركو بالكأس

يفقد فريق الزمالك لثلاثي المنتخب الأوليمبي، حسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر في مباراة فاركو المقبلة بالكأس، وذلك لتواجدهم في صفوف المنتخب الذى غادر اليوم الأربعاء إلي المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا .

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، غدا الخميس في معسكر مغلق وذلك استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، بعد غد الجمعة، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

وألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وحرص أوسوريو على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة بخطة اللعب بجانب تكليف البعض بأدوار خاصة داخل الملعب ، وطلب المدير الفني من اللاعبين تنفيذ المطلوب بكل دقة. وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.