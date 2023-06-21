محمد رياض يجهز احتفالا خاصا لعادل إمام بمهرجان مصر القومي للمسرح

كشف الفنان محمد رياض عن أعماله الفنية وتأثيرها عليه طوال سنوات عمل فني طويلة، قائلا: عملت مع كبار المؤلفين والمخرجين على مدار تاريخه الفني.

ولفت محمد رياض خلال حوار له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه يتمنى تقديم شخصية «ابن رشد»، مؤكدا ان العمل مجهز وموجود ويحتاج جهة إنتاجية ليخرج للنور.

وأكد محمد رياض، خلال حوار له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يريد تقديم شخصية الكيميائي، خاصة أن هناك توصيف مخل لدى البعض وهو أن خريج كيميا يجب أن يعمل مدرس علوم فقط، والكيميائي هو المختص بكل ما في الحياة.

ولفت محمد رياض إلى أن الأعمال الدرامية تتناسى الجانب المهني للكيميائي، مشيدا بدور الدكتور أحمد زويل وفاروق الباز علماء الكيمياء في الأعمال الحياتية.

واستطرد محمد رياض: تم إطلاق اسم المهرجان على اسم عادل إمام، الذي أثر على مسرح مصر والوطن العربي أجمع، معلنا أن هناك احتفالية خاصة وندوة وكتاب عن عادل إمام .

ونوه محمد رياض أنه لم يتوقع رئاسته للمهرجان المصري للمسرح القومي، لكنه شعر بالمسؤولية حتى أخبرته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، متابعا: المهران من أصعب المهرجانات؛ لتقديمه مسابقة لكل الفئات الشعبية المسرحية من خلال 15 مسرحا و40 مسابقة، و9 آلاف لجنة و7 ورش مسرحة، وذلك لمدة 15 يوما.

وأعلن محمد رياض أنه يقوم بتصوير مسلسل اجتماعي يسمى بـ «الناقور»، من إنتاج مصري خالص، يقوم على أساس فكرة الجريمة والعقاب والحساب، وسيكون بلغة اجتماعية سهلة، من إخراج عادل الأعصر (أوف سيزون).

وتابع: سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين مثل صلاح عبد الله ورياض الخولي وخالد صالح وسامي عبدالحليم خلال المهرجان القومي للمسرح المصري، نظرا لقيمة أعمالهم المسرحية والفنية على مر التاريخ.

واختتم محمد رياض: ما ضايقني هناك ميزانية بسيطة من الدولة للمهرجان؛ نظرا للظروف الاقتصادية، لكن المتحدة ستنقل وتغطي الفعاليات على الهواء مباشرة.