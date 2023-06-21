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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد أنيس : أعباء الديون تخطت 3 أضعاف الناتج العالمي

محمد أنيس الخبير
محمد أنيس الخبير الاقتصادي
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قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن أعباء الديون العالمية تخطت 3 أضعاف الناتج العالمي، فلو الناتج القومي العالمي 100 تريليون دولار، فإن الديون أصبحت 300 تريليون دولار، وتقع بكاملها على كاهل الدول النامية.

وأضاف أنيس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه من المهم وجود مشروعات تنموية للدول النامية دون وجود أعباء إضافية، أي بنسب فائدة منخفضة وفترات سداد طويلة.

وذكر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ومشاركته في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، مهمة جدا لأنها تتوج مجهودات 9 سنوات رفعت من العلاقة الاقتصادية والمالية بين البلدين من العلاقات الطيبة إلى علاقة التكامل، على سبيل المثال ارتفع التبادل التجاري للضعف، والتصدير والاستيراد بنفس القيمة تقريبا.

وأوضح أنيس ان مصر رفعت ميزتها التنافسية في الأسمدة، وارتفعت صادرتها لفرنسا من الأسمدة، وطورت مصر قطاع الطاقة المتجددة الذي تمتلك فيه ميزة تنافسية عالية.

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