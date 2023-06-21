رئيس جامعة بنها يتسلم الشهادات المعتمدة للجودة والسلامة والصحة المهنية

تسلم الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، الشهادات المعتمدة للجودة والسلامة والصحة المهنية iso9001-2015 iso45001 2018، وذلك بعد تسجيلهم في الهيئات العالمية للاعتماد UKAS،EGAC.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وقال الدكتور جمال سوسة إن التوصية بتجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015، وحصول الجامعة علي شهادة السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001 لسنة 2018، يؤكد تميزها في تطبيق المعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية، موضحًا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة، هذا بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة لمنسوبي الجامعة ومتلقى الخدمة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة بهذه المناسبة، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء انعكاسًا للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة ومعايير السلامة والصحة المهنية طبقًا للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.

وخلال المجلس أثنى رئيس الجامعة على جهود العاملين بإدارة الجامعة حتى تم تحقيق هذا الإنجاز، وقام بتسليم الشهادة الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة.