محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية.. صور

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية في الاحتفالية التى نظمتها المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالعظيم سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات كنائس مطروح، ومديرى المديريات والإدارات، ومفتاح الجرارى نقيب معلمى مطروح، ومديرى الإدارات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور.

ووجه محافظ مطروح التهنئة للمتفوقين أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، وكذلك القادرون باختلاف بالمدارس الفكرية ومنحهم شهادات التقدير ومكافأت مالية تحفيزا لهم على مواصلة التفوق والنجاح، مع تأكيد التحفيز المستمر لهم تتويجًا لاجتهادهم طوال العام واستحقاقهم للتفوق والتميز، وموجها الشكر والتقدير لأبائهم وأمهاتهم والمعلمين كنماذج القدوة والمثل الأعلي فى حياتهم ويضحون بالغالى والنفيس لرعايتهم والحفاظ عليهم، وما بذلوه من جهد طوال العام الدراسى.

ودعا الطلاب لمواكبة روح العصر مع إدراك أهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة المُسانِدة لاجتهادهم وزيادة وتطوير قدراتهم من أجل الأفضل، وليس من أجل إشغالاهم بما لا يفيد مع تأكيد الاهتمام بدعم العملية التعليمية التي يقوم على أساسها التنمية الشاملة بالمجتمع واستغلال ثرواته وإمكانياته من خلال عقول ناضجة قادرة على مسايرة التقدم بإعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى وبناء الجمهورية الجديدة، موجها الشكر والتقدير للقائمين على منظومة التعليم العام والأزهري بمطروح.

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة؛ تقديرًا لما قدموه من جهد وعطاء خلال رحلة عملهم الوظيفية في خدمة المحافظة والمشاركة في جهود تمنيتها، مع التأكيد على أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح والعمل، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي جميعا كأسرة واحدة متمنيا لهم بداية حياة جديدة موفقة.

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادتين الإعدادية العامة والأزهرية

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