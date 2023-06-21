عظم شهيدك.. المقدم محمد عفت القاضى.. شهيد طرة الذي ضحي بحياته فداء للوطن

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية .

كما سنستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية

حلقة اليوم هي للبطل الشهيد المقدم محمد عفت القاضى

من هو الشهيد الشهيد المقدم محمد عفت القاضى ؟

خريج كلية الشرطة دفعة 2007، كان متزوج ولديه طفلتين وله أخ وحيد حاصل على ماجستير حقوق، واتنقل في أكتر من مكان لحد لما التحق بمباحث سجن شديد الحراسة بطرة

البطل الشهيد كان مشهود له بسمعته الطيبة وكرم أخلاق وتفانيه في العمل .

لحظة استشهاده

كان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي قد استشهد أثناء تصديه لمحاولة هروب متهمين إرهابيين بسجن طرة صادر ضدهم أحكام بالإعدام،

واستشهد فى الحادث 4 من قوة تأمين حجز الإعدام فى سجن طرة وهم العقيد عمرو عبدالمنعم، والرائد محمد عفت، رئيس مباحث سجن طرة، وعبدالحميد محمد، أمين شرطة، بالإضافة إلى مجند لفظ أنفاسه في المستشفى.

وأدين 3 من المتهمين الأربعة وهم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، في عام 2018، بتأسيس والانضمام لجماعة أنصار الشريعة المسلحة وقتل نحو 10 من رجال الشرطة، في عمليات إرهابية خلال عامى 2013 و2014، بنيما أدين المتهم الرابع مديح رمضان حسن علاء الدين، بقتل طبيب مسيحي، عام 2018، واعترف خلال التحقيقات معه بالإنضمام إلى داعش.

جنازة مهيبة

شيع جثمان الشهيد المقدم محمد عفت القاضي، في جنازة عسكرية بمسقط رأسه بمدينة سرس الليان، في حضور مجموعة من القيادات الأمنية والتنفيذية يتقدمهم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن مدير الأمن المنوفية، واللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من أهالي محافظة المنوفية لتشييع جثمان شهيد أحداث سجن طرة، بعد دوره البطولي في التصدي لهروب سجناء محكوما عليهم بالإعدام.

تكريم مستحق

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على اطلاق اسم الشهيد مقدم شرطة «محمد عفت القاضى» على مدرسة سرس الليان الجديدة للتعليم الأساسي، وكذا أحد شوارع المدينة، بالتنسيق مع رئيس المدينة وبناء على رغبة والد الشهيد، وذلك تخليداً لذكراه ودوره الوطني، وما قدمه من تضحية غالية ودماء ذكية سالت على أرض الوطن .