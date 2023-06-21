الجريمة والعقاب..المؤبد عقوبة المتهمين بالسرقة بالمواصلات العامة

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على رجل و 3 سيدات كونوا تشكيل عصابى لنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر .

ضبط المتهمين

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص و 3 سيدات لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وضبط بحوزتهم ( 6 هواتف محمولة – مبلغ مالى) مجهولي المصدر ، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال إستقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من مُتحصلات وقائع سرقـــة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات

في ذلك السياق، قال المستشار القانوني، يوسف مصطفي، إن المواد 315 من قانون العقوبات نصت علي أن يعاقب بالسجن المؤبد للسرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا وقعت السرقة من شخص او شخصين فاكثر وكان حاملًا سلاحًا وأصاب أحدهما المجني عليه إصابات ظاهرية وذلك طبقاً لنص المادة

أوضح أن المادة 314 نصت على معاقبة المتهم بالسجن المشدد في حالة السرقة بالإكراه بدون إحداث جروح واصابات بالمجني عليه ، واذا كان هناك جروح واصابات ينطبق عليها السجن المؤبد

وأضاف مصطفى "للبوابة نيوز " أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، وإذا وقعت السرقة من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة.