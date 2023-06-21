رانيا محمود ياسين: "بقول لكل أعداء الوطن طظ فيكم"

قالت رانيا محمود ياسين إن المرأة يجب أن تكون واعية بقدر كافي في إدراتها لمنزلها، مشددة على ضرورة إعطاء الرجل حقه في البيت كرجل، مع منع ما يسمى بـ «الندية» .

وبمناسبة 30 يونيو، وجهت رانيا ياسين، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، التهنئة للشعب المصري والرئيس السيسي بتلك المناسبة وبحلول عيد الأضحى المبارك.

وعلقت : «بقول لكل أعداء الوطن طظ فيكم، وعلينا الوقوف بجانب البلد حتى لو بنمر بضغوطات اقتصادية، لكن كل حاجة موجودة، ونبص للدول اللي جنبنا واللي بيحصل فيها، وربنا يديم علينا نعمة الاستقرار» .

وهنأت رانيا محمود ياسين زوجها الفنان محمد رياض خلال حلقته مع الإعلامية عزة مصطفي برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري، وفاجأت رانيا زوجها على الهواء قائلة " بقوله عبرني شوية لأني مش بعرف أكلمك كلمتين دلوقتي حتي في البيت بسبب انشغاله بالمهرجان» .