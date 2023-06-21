ندوة تعريفية حول مدارس النيل الدولية بنقابة المهندسين فى أسيوط



نظمت مدرسة النيل الدولية فرع اسيوط الجديدة،ندوة تعريفية عن المدرسة ونظام التعليم بالمدارس الدولية وذلك بمقر نقابة المهندسين.وبدأت فقرات اللقاء بعرض فيديوهات لطلاب المدرسة ولقطات من حفلات التخرج لمختلف المراحل.

واكد عماد العجان نائب مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والمكلف بجانب مهام وظيفته ادارة فرع اسيوط،ان مدارس النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقدم نموذجا تعليمية بجودة عالمية، تساهم فى بناء شخصية الأطفال، حيثيحصل المتعلم فى هذه المدارس على خدمة تعليمية ذات مواصفات عالمية تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات المصرية والجامعات الأخرىخارج مصر.

ويحصل الطالب الذى أتم دراسته فى مدارس النيل المصرية الدولية على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارةالتربية والتعليم والتعليم الفنى، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسى وهى شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد إتمام التعليم ماقبل الجامعى فى نهاية الصف الثانى عشر، أو الصف الحادى عشر "شرط استكمال متطلبات القبول"، وهى شهادة النيل الثانوية الدوليةوالتى تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات فى مصر والخارج.

واضاف " العجان " انه يتم مراجعة وتحديث مناهج هذا النظام التعليمى من قبل متخصصين مصريين وبريطانيين، فضلًا عن تأهيلوتدريب المعلمين بالمدارس بشكل دورى ومستمر عن طريق هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كمبريدج البريطانية وكذلك أساتذة جامعيينومتخصصين فى نظام النيل التعليمى الدولي؛ لضمان الحصول على أعلى جودة تعليمية.

وأكد الدكتور العجان، أن شهادة النيل الدوليةهى شهادة مصرية مصممة وفقًا للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع هيئةالامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية وتقدم مدارس النيل خدمة تعليمية مميزة تهدف إلى صناعة فكر الإنسان وامتلاكه لمهاراتتتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما تؤهل المدارس خريجيها للالتحاق بأى جامعة مصرية أو دولية، مؤكدة أنها تسهم بشكلفعال فى تخريج جيل واعى قادر على المنافسة الدولية.

ندوة لمدرسة النيل بنقابة المهندسين

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