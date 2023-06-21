مونديال اليد.. منتخب الشباب يواصل تصدره للمجموعة الثامنة بعد الفوز على السعودية

واصل منتخب مصر للشباب انتصاراته ببطولة العالم لكرة اليد 2023 المقامة في دولتي اليونان وألمانيا، بالفوز على منتخب السعودية ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتغلب منتخب مصر على شقيقه السعودي بنتيجة 42-34، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة العالم لكرة اليد 2023.

وانتهى الشوط الأول بتقدم شباب الفراعنة بنتيجة 21-20.

قبل أن يواصل شباب مصر تفوقهم في الشوط الثاني ويوسعوا الفارق لصالحهم إلى 7 أهداف، لينهوا المباراة لصالحهم بفارق 8 أهداف بنتيجة 42-34.

وحصل عمر ماجد لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأحرز عمر الفولي لاعب منتخب مصر 11 هدف من 12 تصويبة.

كما سجل مهاب سعيد 6 أهداف من 11 تصويبة، وسجل إسلام راضي 5 أهداف من 8 تصويبات.

وبذلك يواصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط ولديه +25 هدف، بينما يتبقى منتخب السعودية بدون أية نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة.