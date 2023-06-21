"فن الثقة بالنفس" على مائدة الموهوبين بتعليم جنوب سيناء.. صور

أقام المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية في العاصمة طور سيناء، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “فن الثقة بالنفس”؛ وذلك في إطار اهتمام المركز ببناء شخصية الطفل الموهوب، بجانب باكتشاف المواهب الفنية و الإبداعية الكامنة لدى الطلاب، بمشاركة عدد من طلاب المراحل التعليمية المختلفة وأولياء الأمور، وبحضور فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

تأتي الورشة تفعيلا للخطة الصيفية للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، وتنفيذا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، ببناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لتأسيس الموهوب بالشكل الصحيح، فضلا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

بدأت الورشة بتعريف مفهوم الثقة بالنفس، ولماذا يجب أن نثق في أنفسنا، كما استعرضت صفات الشخص الواثق من نفسه، تلاها اختبار الثقة في النفس من خلال 50 سؤال أجاب عنها المشاركون بنعم أو لا

في النهاية جرى تجميع إجابات المشارك فإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 37 إلى 50 فهو شخص تتوفر لديه الثقة بالنفس، وإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 20 إلى 36 فإن الشخص لديه ثقة في نفسه ولكن عليه أن يحرص على زيادتها، بينما إذا كانت مجموع الإجابات بنعم من صفر إلى 19 فإن الشخص يحتاج إلى بث الثقة في نفسه.

كما استعرضت الورشة العوامل التي تزيد من ثقة الشخص في نفسه، وحذرت المشاركين من عدم القيام بأفعال معينة تحت عنوان “لا تفعل” منها:

لا تسعى للكمال

لا تقارن نفسك مع الآخرين

لا للتأنيب عند الخطأ

لا تخشى مواجهة الخطأ

لا للبيئة السلبية

في الختام قدمت الورشة مجموعة من النصائح للمشاركين منها :

اكتشف سبب انخفاض ثقتك في نفسك

تذكر أن بناء الثقة في النفس يحتاج وقت وتدريب

تحد السلبيات بالإيجابيات.

1

جانب من الورشة

355814929_1688695888248256_4482843467048865688_n

355721970_576458201334989_5909730585608553943_n

355605785_806108687549183_6625901392487700076_n

355582410_1319798432079023_7363254214600771274_n

355561924_2440341079467383_3870001328509345305_n

355547020_1343637923169092_8103593071703301916_n

355512143_2617728718379117_4248239860792997569_n

355399824_793482225780720_3152092639905334737_n

353089854_219142161062833_3485591518257009923_n

11

2

شش