بالفيديو.. أستاذ فقه: التهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى فى هذه الأيام المباركة ثوابه الجنة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن من أفضل وأهم الأعمال الصالحة فى هذه الأيام المباركة هو الذكر والتهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية "مروة شتلة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "اكثروا من الذكر والتهليل والتكبير فى هذه الأيام طول ما أنت فى أى مكان كبر لله، فى المواصلات فى البيت فى الشغل، وبعد كده اعمل أى عمل صالح أنت عاوزه صدقة إطعام طعام أو أى أمر، بس لازم الذكر".

واستكمل: "ثواب الذكر والتكبير والتهليل كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، وهو دخول الجنة كما أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

