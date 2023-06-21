شعبة الذهب: أسعار المعدن الأصفر لن تشهد تراجعات جديدة

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أوقات المناسبات والأعياد تشهد في العادة إقبالا على شراء الذهب، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد إقبالا متوسطا نسبيا.

ولفت رئيس شعبة الذهب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن انخفاض الإقبال على شراء الذهب يعد أمر معتاد بسبب عيد الأضحى وتركيز المواطنين مع ذبح الأضاحي قبل أن يزداد الإقبال مرة أخرى بعد عطلة عيد الأضحى.

وأرجع انخفاض الإقبال على شراء الذهب لتراجع الأسعار مما أعطى انطباعا للمواطنين بأن سعر الذهب محتمل تراجعه مرة أخرى، مردفا أن سعر الذهب عيار 21، 2150 جنيها، ويُعتبر سعر منخفض للغاية وفرصة للاستثمار.

واستبعد رئيس شعبة الذهب، انخفاض أسعار الذهب مرة أخرة وذلك بناء على الخبرات والدلالات السابقة بأن الانخفاض الحالي وصل لأقل نقطة وأصبح مساويا للسعر العالمي.

