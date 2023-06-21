أداة ذكاء اصطناعي تحول الرسومات البدائية إلى عمل فني في ثوانٍ

الكثير منا يحلم أن يكون فنان مبدع في مرحلة ما في حياته، وقد يصبح هذا الحلم ممكنا وذلك بفضل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تحول الرسومات البدائية إلى أعمال فنية رائعة.

وكشفت شركة كوالكوم في وقت سابق من هذا الأسبوع في هذا الصدد عن أداة "ControlNet" التي تحول الصور والنصوص إلى أعمال فنية في وقت 12 ثانية فقط.

بخلاف العديد من النماذج الأخرى من نوعها، مثل Adobe AI Firefly فإن أداة ControlNet لا تحتاج إلى الإنترنت لتعمل ويمكن أن تصبح قريبا تطبيقا رئيسيا للهاتف المحمول.

وقال متحدث باسم كوالكوم إن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد أحدث ثورة في العالم، حيث عطل الطرق التقليدية لإنشاء المحتوى وهذا ما تفعله الأداة الجديدة.

وتسمح أداة ControlNet للمستخدمين بإدخال وصف نصي لصورة، إضافة إلى صورة إضافية للتحكم في العملية التوليدية. وتأتي هذه الأداة وسط العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة من هذا النوع والتي يشار إليها عادةً باسم نماذج رؤية اللغة (LVMs).

وفي حين أن ControlNet ليست متاحة للاستخدام العام بعد، تظهر العروض التوضيحية أنها يمكن أن تنتج عملًا فنيًا عبر النصوص والصور.

يمكن أن تكون الصور المختارة أي شيء من الرسومات الشخصية إلى الصور الفوتوغرافية، بينما يمكن أن تشير مدخلات النص إلى النمط أو المادة التي يجب أن يستخدمها الذكاء الاصطناعي لإنتاج نسخة جديدة. كما يمكن استخدام الألوان المائية أو الطلاء الزيتي لإنشاء الصورة بجودة 4K.

تأتي الأداة الحديثة بعد ردود أفعال شديدة ضد نماذج الصور التي أنشئت عن طريق الذكاء الاصطناعي، حيث صرح الكثير من الفنانين عن مخاوفهم بشأن حقوق النشر، على سبيل المثال، اكتشفت رسامة ديزني، هولي مينجرت، بأن أحد أعمالها استخدم دون موافقتها في كندا مؤخرا.

ومنذ ذلك الحين، ناقش كثيرون أخلاقيات استخدام العمل الفني لتدريب الذكاء الاصطناعي، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.