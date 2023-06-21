رئيس جامعة بنها يؤكد على دور الجامعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين.

ووجه رئيس الجامعة، بمتابعة تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية واستغلال فترة الإجازة الصيفية في عقد الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

وثمن الدكتور جمال سوسه خلال الجلسة جهود الجامعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا أنها من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها والكليات على الجهود المبذولة ودورهم فى تنفيذ فعاليات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع من خلال القوافل المجتمعية المتنوعة والتي يتم مشاركة طلاب الجامعة بها لدعم روح الولاء والانتماء لديهم.