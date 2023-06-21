نائب محافظ القاهرة تجري جولة موسعة بأحياء المنطقة الجنوبية

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية ميدانية موسعة بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة حملة النظافة المكبرة التي تجوب أحياء المنطقة، وتستمر الحملة لمدة ستة أيام بهدف القضاء على المظاهر السلبية ورفع جميع التراكمات والمخلفات وتحقيق الانضباط بجميع شوارع وميادين المنطقة الجنوبية مع تغيير واجهتها إلى أزهى صورها.

وشددت على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود من خلال هذه الحملة الشاملة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع من خلال متابعتها للجهود المبذولة وتفقدها لاعمال رفع التراكمات والتي تتم دون توقف بالتنسيق مع هيئة النظافة وتجميل والانارة بالقاهرة و بتدعيم الحملة بعدد من المعدات وباستخدام قلابات وحاويات وغيرها من معدات النظافة إلى جانب زيادة فرق العمل المشاركة بها .

واستهلت نائب محافظ القاهرة جولاتها الميدانية بتفقد حالة النظافة بنطاق حى المعادي بحضور اللواء طارق بحيري رئيس الحي ومنال محمود سكرتير الحى ومديري المتابعة الميدانية والاشغالات ومشرفي المربعات والرصد البيئى ومدير فرع هيئة النظافة ومهندسي الطرق بالمنطقة الجنوبية وشملت المرور على منطقة عزبة نافع وشارع دمشق وميدان الحرية و شارع ٧ امام محطة مترو المعادي وأمام موقف السرفيس وسوق المعادي القديم و شارع ١٠٤ و ١٥٤ وخلف الاسعاف وشارع الترعة .

ووجهت بتكثيف أعمال النظافة والتعامل الفورى لرفع المخلفات و القيام بأعمال تجريد ورفع كفاءة الشوارع مع عمل خطة لتطوير ورفع كفاءة شوارع وطرق المعادي لعودتها لسابق عهدها بالتنسيق مع ادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية وعمل تقرير شامل عن حالة الشوارع وتحديد الطرق ذات الاولويات القصوى لدراسة تطويرها ورفع كفاءتها.

وتخللت الجولة متابعة المواقف الخاصة بالسرفيس بنطاق الحي ووجهت بضرورة التنسيق مع ادارة السرفيس والمرور لمنع المواقف العشوائية وغير المخططة التي تعوق سير المارة وحركة السيارات وتعرقل الحركة المرورية بتقاطع شارع ٩ مع شارع حسنين دسوقي و شارع احمد زكي تقاطع شارع حسنين دسوقي و ميدان الحرية و منطقة معادي البلد وامام محطة مترو المعادي نظرا لوجود سيارات السرفيس خارج المواقف المخصصة لها .

على هامش جولتها التفقدية حرصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على التعرف على ردود أفعال المواطنين واستطلاع رأيهم بشأن الحملة كما استمعت لعدد من شكواهم واستفساراتهم ووجهت بشن حملات فورية وتوجيه الشكاوى المعروضة على الإدارات المختصة لاتخاذ اللازم بصورة عاجلة .

واصلت عبدالمنعم المتابعة الميدانية بالمرور بنطاق حي طره بشوارع معهد أمناء الشرطة و كورنيش طره و كوبري شمال طره وارض الجمعية وامام نادي دجلة سبورتنج وامام سجن طره و محطة مترو طره البلد ونفق معهد الامناء و ارض الجمعية بحضور المهندسة جيهان جادو رئيس الحي وفريق المتابعة الميدانية والاشغالات ومشرفي المربعات و مسئولي فرع هيئة النظافة بالحي.

حيث وجهت بتحسين مستويات النظافة ورفع كافة المخالفات والتراكمات بطول شارع معهد امناء الشرطة و بطول سور سجن طره بشارع مصر حلوان الزراعي مع رفع كفاءة البلدورات و الارصفة و العمل على رفع كفاءة وتطوير الساحة الامامية امام محطة مترو طره البلد من خلال توفير مقاعد للمارة والتشجير وتكثيف اعمال النظافة.

واثناء جولاتها بنطاق الحي تلاحظ وجود قطعة ارض بها تراكمات و قمامة على طريق الاوتوستراد حيث وجهت بتكثيف الجهود لرفع كافة التراكمات والمخلفات وتحقيق عنصر الاستدامة لهذه الاعمال حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم .

كما شددت بعمل مخالفة ومحضر لصاحب عقار بمنطقة ارض الجمعية لارتكابه مخالفة ملئ سيارات المياه التي تستخدم في الاغراض الصناعية من منزله بالمخالفة بالمياه المرشحة .

لتختتم نائب محافظ القاهرة جولتها بالتأكيد على ضرورة استمرار الحملات المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل اية عقبات قد تعوق مواصلة الاعمال مع التأكيد على تنفيذ كل ما وجهت به من قبل وتلافى جميع الملاحظات حتى يتسنى تحقيق الهدف الذى اعدت من اجله هذه الحملة المكبرة وهو شعور المواطن بحدوث طفرة فى منظومة النظافة والمظهر العام بجميع الشوارع لتكون واقع ملموس على ارض الواقع.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة الاستمرار فى المتابعة من مشرفى المربعات والمتابعة الميدانية والرصد البيئى واعداد تقارير وافية اول بأول بكل ماتم من حملات واجراءات فى هذا الشأن ومحاسبة المقصرين فى اداء عملهم والمتسببين فى بعض المظاهر السلبية بشوارع المنطقة .