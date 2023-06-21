مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرية فلسطينية ويحرقون منازلها.. صور

أقدم مستوطنون إسرائيليون على اقتحام إحدى القرى الفلسطينية وإحراق عدد كبير من منازلها، كما أجبرت سلطات الاحتلال أهالي القرية على الخروج منها.

وعمل مستوطنون على تضييق الخناق على الفلسطينيين في قرية "ترمسعيا" والتي تقع شمال رام الله بالضفة الغربية، كما اقترحوا أكثر من 30 منزلا من منازل الفلسطينيين بالإضافة إلى 60 سيارة أخرى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابًا فلسطينيًا استشهد اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال عملية الاقتحام، بالإضافة إلى وقوع أكثر من 12 مصاب أخرين جراء إطلاق الرصاص العشوائي على المدنيين الفلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتحرك لإيقاف الممارسات التي يقوم بها المستوطنين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين.