إصابة مصطفى قمر فى عينه خلال تصوير "أولاد حريم كريم"

تعرض الفنان مصطفى قمر لإصابة بعينه خلال تصوير أحد مشاهد الجزء الثانى من فيلم حريم كريم، والذى يحمل اسم "أولاد حريم كريم".

نشر قمر فيديو له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى و الصور الشهير " انستجرام " و علق عليه قائلا : "أنا كويس يا جماعة دى حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس إحنا هنقف 3 أيام عن تصوير فيلم حريم كريم لغاية ما عينى تخف دعواتكم".

يذكر أن الجزء الأول من فيلم حريم كريم عرض منذ حوالى 18 عاماً وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، إدوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.