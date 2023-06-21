مجلس جامعة الفيوم يفتتح المتحف الجيولوجي بكلية العلوم.. صور

قام الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، يرافقه أعضاء مجلس الجامعة الكرام، بافتتاح المتحف الجيولوجي بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الأربعاء.

وأشار الدكتور ياسر مجدي حتاته، أن المتحف الجيولوجي يهدف إلى تقديم خدمة تعليمية وعلمية وبحثية وثقافية لطلاب الجامعة والجامعات المصرية الأخرى، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين، وتحقيق أهداف التبادل الطلابي بين جامعة الفيوم والجامعات العربية المختلفة.

وأضاف: استغرق إنشاؤه ما يقرب من العامين، وبلغت تكلفة إنشائه ما يزيد عن 2 مليون جنيه ويشغل مساحة 100 متر مربع تقريبًا بكلية العلوم.

وأوضح الدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، أن المتحف يعد من أهم وأحدث المتاحف الجيولوجية على مستوى كليات العلوم بالجامعات المصرية؛ حيث يحتوي على أنواع مختلفة من المعادن والخامات والصخور، ونماذج من الحفريات المتنوعة، متابعًا أن المتحف يخدم طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة الفيوم والجامعات المصرية الأخرى، مما يجعل المتحف نافذةة علمية وتعليمية وبحثية متميزة تطل بها كلية العلوم على الجامعات المصرية والعربية والعالمية المختلفة.

وأضاف الدكتور احمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق والأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، أن المتحف الجيولوجي بكلية العلوم يهدف إلى نشر المعرفة العلمية بعلوم الأرض وتاريخ مصر التعديني عبر العصور، وتوثيق العلاقة بين الإنسان والتاريخ والظواهر الكونية المختلفة، وتعريف طلاب الجامعات والمدارس بالجيولوجيا وعلوم الأرض، وذلك لاحتوائه على جميع أنواع المعادن والخامات والصخور والحفريات التي يتم تدريسها، كما يحتوي المتحف على عدد 28 فاترينة عرض زجاجية، وعدد ثمانية منضدة خشبية ذات اسطح زجاجية، إضافة إلى شاشة عرض تلفزيونية، ويبلغ عدد العينات الموجودة بالمتحف ما يقرب من 1250 عينة متنوعة، كما ينفرد المتحف بعرض نماذج من العينات الخاصة بالمعادن والصخور والبلورات والحفريات المحلية والعالمية الشهيرة والنادرة من الصحاري والجبال المتنوعة.

كما يضم المتحف مجموعة نادرة من الأحجار الكريمة ومواد الزينة ومجموعة من الشعاب المرجانية والمحاريات والحفريات الفقارية.

كما أشار الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم سابقًا، والأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم أن المتحف الجيولوجي يخدم قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى قطاع التعليم والطلاب؛ حيث يتم التعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية لعمل زيارات ميدانية ورحلات لتلاميذ المدارس المختلفة. أما فيما يتعلق بقطاع التعليم والطلاب فإن المتحف الجيولوجي يحتوي على أهم العينات والنماذج من المعادن والصخور والحفريات المختلفة، مثل الحفريات المرشدة والتي تشير إلى عصور جيولوجية متنوعة، كما أن المتحف يخدم طلاب عدد من الكليات الأخرى مثل كليات الزراعة، والآثار، والسياحة والفنادق، والهندسة، والآداب، والتربية، كما أن المتحف يضم مجموعة من العينات التي تم تجميعها خلال الرحلات العلمية والزيارات الميدانية لأماكن مختلفة من داخل جمهورية مصر العربي،ة والتي منها على سبيل المثال الواحات البحرية والفرافرة وأسوان، كما يتم التعاون مع الشركات والمصانع العاملة في هذا الخصوص للحصول على منتجات صناعية متعددة مثل مصانع السيراميك والجليز والأسمدة والأسمنت ومواد البناء والجبس والفخار والأملاح المعدنية.

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